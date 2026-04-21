俳優の藤木直人が２０日放送の日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」（月曜・後７時）に出演。自身のおマヌケな一面を明かした。この日は「世界一笑えるおマヌケさんが決定！」をテーマに世界中から集められた爆笑＆衝撃映像の数々を放送。途中、司会の岩田絵里奈アナウンサーが「藤木さん、最近やらかしちゃったおマヌケな失敗はありますか？」と質問した。これに藤木は「最近ではないんですけど…」と前置きし、「撮