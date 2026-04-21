◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、今季初盗塁を記録した。１打席目は一ゴロが失策となって塁に出たが、エラーは記録上は出塁扱いとならず、連続試合出塁の更新はお預け。だが、その直後には快足飛ばして二盗を決めた。大谷は前日、２２年にエンゼルス