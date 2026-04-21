交通情報です。全日空は、航空管制システム障害の影響で国内すべての空港を発着する便に遅れや欠航が生じているとホームページで発表しました。富山空港発着便への影響は羽田発富山行きの第1便が欠航、折り返しの富山発羽田行きの第2便が欠航するということです。