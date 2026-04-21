国土交通省国土交通省は21日、全国の自治体に要請した下水道管調査で、腐食や損傷が激しく、対策が必要な管路が全47都道府県で計748キロに上ったと公表した。このうち201キロは1年以内の対策が必要な状態だった。自治体に早急な改修を求めているが、人手や予算の不足が課題となっている。判定が終わっていない区間も残っており、自治体に速やかな報告を求める。調査は、埼玉県八潮市で昨年1月に起きた道路陥没事故を受けて実施