20日の夕方以降も県内ではクマの目撃情報が相次いでいます。クマダスには、羽後町、藤里町、仙北市などの目撃情報が寄せられています。県のツキノワグマ等情報マップシステム・クマダスによりますと、20日午後4時半ごろ、羽後町飯沢真田倉の民家の裏山で、クマ4頭が目撃されました。親グマ1頭と子グマ3頭とみられ、山の奥の方へ去っていったということです。午後5時10分ごろには藤里町粕毛下モ岱で、山林から出てきたクマが県道を