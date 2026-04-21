コーエーテクモホールディングスがしっかり。２０日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、営業利益が従来予想の３１０億円から３６０億円（前の期比１２．１％増）へ、純利益が２７０億円から４１５億円（同１０．３％増）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 売上高は従来予想の９２０億円から８７５億円（同５．２％増）へ下振れたものの、第４四半期に発売し