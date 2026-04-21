アサカ理研をはじめ、エンビプロ・ホールディングス、ＡＲＥホールディングス、松田産業といった貴金属回収に絡む銘柄群が上昇している。日本経済新聞電子版は２０日、「政府は重要鉱物やプラスチックなどのリサイクルを強化するため、２０３０年までに施設整備や技術開発向けに官民で１兆円を投資する方針だ」と報じた。記事によると、近くまとめる政府の循環経済行動計画に盛り込むとし、同計画は夏に公表予定の骨