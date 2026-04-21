アコムが大幅反発している。２０日の取引終了後に、集計中の２６年３月期の連結業績について、売上高が従来予想の３３１８億円から３３７７億円（前の期比６．３％増）へ、営業利益が８８６億円から１００３億円（同７１．３％増）へ、純利益が７２２億円から７９６億円（同２．５倍）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 営業貸付金利息が計画を上回ったことに加えて、円安の為替影響を受け