北川精機の２０００円大台近辺でのもみ合いは買いに分がありそうだ。プリント基板の真空プレス機の製造・販売を主力展開しており、世界的にも抜群の商品競争力を誇っている。ＡＩデータセンター（ＡＩＤＣ）の建設ラッシュを背景に、旺盛なＡＩサーバー向け需要を捉え、業績は絶好調に推移している。２６年６月期営業利益は前期比３割増益となる８億１０００万円を予想しているが、大幅増額含みで一気に