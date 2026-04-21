ディーブイエックスが反落している。２０日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、営業利益が従来予想の５億８１００万円から２億７９００万円（前期比４８．０％減）へ、純利益が３億９５００万円から１億８９００万円（同５３．９％減）へそれぞれ下振れて着地したようだと発表したことが嫌気されている。 営業活動の強化により売上高は５１９億５６００万円から５５９億８９００万円（同１１．３