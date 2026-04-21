腸内には約1,000種類、100兆個もの細菌が生息しており、「腸内フローラ」とも呼ばれるこの細菌群は、消化や免疫だけでなく、精神状態にまで影響を与えることがわかってきています。腸内細菌が担う機能や、バランスが崩れることで生じるさまざまな健康問題について、腸と全身の関わりという視点から詳しく解説します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来