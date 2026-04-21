血糖値スパイクを防ぐうえで、食べる順序を意識することはとても効果的な方法のひとつです。食事の内容を大きく変えなくても、食べる順番を工夫するだけで血糖値の変動を穏やかにすることが期待できます。日常生活ですぐに実践できる、具体的な食べ方の順序について解説します。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科） 2014年 宮城県仙台市立病院 医局 2016年 宮城県仙