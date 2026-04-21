アイアが運営するアパレルブランド「Stola.（ストラ）」は、働く女性の「楽ちんキレイ」を叶えるワードローブとして、着心地・機能・着回し力に優れた「Think-Less Cassetteシリーズ」を新しく発売しました。「忙しい朝の服選び」「気温差」「急な天候の変化」「お手入れ」といったあらゆるストレス＝思考を無くす、時短＆安心ワードローブ。クローゼットからパッと手に取って合わせるだけで、誰でも簡単に洗練されたスタイルを楽