【その他の画像・動画等を元記事で観る】 福山雅治が、9月9日に13枚目のオリジナルアルバムをリリースすることが決定。 最新の撮り下ろしティザーヴィジュアルが解禁された。 ■B’zの稲葉浩志をゲストに迎え大きな話題を呼んだ「木星 feat. 稲葉浩志」など収録 収録楽曲は、幅広い世代でヒットを記録した「想望」（映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』主題歌）、B’zの稲葉浩志をゲストに迎え大