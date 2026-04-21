21日10時現在の日経平均株価は前日比651.71円（1.11％）高の5万9476.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は774、値下がりは721、変わらずは74。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を190.07円押し上げている。次いでアドテスト が178.61円、ＳＢＧ が129.53円、フジクラ が48.47円、キオクシア が35.90円と続く。 マイナス寄与度は33.19円の押し下げで中外薬 がトップ。以下、ダイキン が9.89円