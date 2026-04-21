きょうからはじまった靖国神社の春の例大祭にあわせ、高市総理はけさ、真榊と呼ばれる供え物を奉納しました。東京・九段の靖国神社では、きょうから3日間、春の例大祭が行われていますが、高市総理は「内閣総理大臣・高市早苗」の名前で、真榊と呼ばれる供え物を奉納しました。高市総理は、毎年、春と秋の例大祭や8月15日の「終戦の日」に靖国神社を参拝していました。参拝すれば中国や韓国の反発を招くことも予想され、今年は参拝