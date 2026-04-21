自民党旧安倍派（清和政策研究会）の政治資金パーティーを巡る事件で、東京第５検察審査会は２０日、政治資金規正法違反容疑で告発され、不起訴となった同派幹部ら８人と事務担当者について、「不起訴相当」と議決したと発表した。議決は３月１３日付。８人は、同派の幹部だった塩谷立・元文部科学相（７６）、下村博文・元文科相（７１）らと、元会長の森喜朗・元首相（８８）。東京地検特捜部が２０２４年、幹部ら８人を嫌疑な