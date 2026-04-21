政府は21日、防衛装備品の輸出ルールを緩和し、殺傷能力のある武器を含めた輸出を原則、可能とするための「防衛装備移転三原則」などを改定した。閣議と国家安全保障会議で決定された「防衛装備移転三原則の運用指針の一部改正」は、これまで輸出できる装備品を用途で限定していた「5類型」を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を原則容認する。紛争中の国への武器輸出も、安全保障上の理由など「特段の事情」がある場合は例外的に