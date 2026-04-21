阪神の3番・森下翔太、4番・佐藤輝明が開幕から打撃好調で、森下がリーグトップの本塁打をマークすれば、佐藤は現在打率、打点、安打でリーグトップを記録する。阪神打線を支える3番、4番の後を打つ5番・大山悠輔も復調の兆しだ。大山は4月4日の広島戦終了時点で打率.160と苦しんでいたが、5日の広島戦から6試合連続安打で打率を.286まで上げると、14日の巨人戦から現在5試合連続安打中、4月4日の広島戦から13試合連続出塁中だ