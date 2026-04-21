「うちのサッカーチーム入らない？」と誘ってくれた先輩ママ。実際に入ったあと、先輩ママの裏の本音を知って思わず驚愕！？ 筆者の友人E子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 先輩ママからの勧誘 息子が小学6年生の秋、中学で入るサッカーチームを探していたところ、小学校の先輩ママ友のI子さんが 「うちのチーム入らない？」 と誘ってくれました。 「強豪ではないけど