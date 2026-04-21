退屈な会話は人々が想定している以上に楽しいもののようだ。天気や通勤といった日常的な話題を避ける人は、気分を高めたり健康に良い効果を得たりする機会を逃すだけでなく、貴重な人脈も失うリスクがあるという。 【写真】女性の2倍以上の研究結果も男性の飼い主により鳴く傾向のある動物 1800人のボランティアを対象とした新たな研究では、最もつまらない会話でさえ、意外にも魅力的なものになることが判明した。