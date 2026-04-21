小豆警察署 香川・小豆島町苗羽 警察官になりすまして現金をだまし取ったとして、香川県警小豆警察署は4月21日、兵庫県姫路市に住むベトナム国籍の技能実習生の男（22）を詐欺の疑いで逮捕しました。 男は、氏名不詳の人物と共謀し、2025年12月18日の午前10時ごろから午前11時50分ごろまでの間、香川県小豆郡に住む当時50代の男性に対し、警察官を装ってうそを言い、現金44万円をだまし取った疑いが持たれています。 警