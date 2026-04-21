ウォルバーハンプトンの降格が決定イングランド1部ウォルバーハンプトンは、現地時間4月20日に行われたプレミアリーグ第33節でウエストハムがクリスタル・パレスと引き分けたことで、来季のチャンピオンシップ（2部）降格が確定した。英公共放送「BBC」は「ウォルバーハンプトンの降格は、緩やかな衰退の末に訪れた」と伝えている。開幕から19試合未勝利とスタートで大きくつまずき、第3節から最下位に沈み続けてきた。2018年