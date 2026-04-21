ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、深めのドーム型でしっかりと覆うことができる「ベイマックス」デザイン「UVカットのエンボスビニール傘」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「UVカットのエンボスビニール傘」ベイマックス © Disney 価格：3,990円（税込）手動式傘骨長さ：約65cm、全長：約88cm重さ：約