「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月20日の第1試合で、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）が、麻雀の神様に愛されたかのような驚愕の「山在庫」を味方につけ、トップを決定づける満貫をアガりきった。【映像】ダブリーチャンス→三面張が9枚山 圧倒的な幸運展開場面は南2局。永井は3万1500点持ちのトップ目だが、2着目のBEAST X・鈴木大介（連盟）とはわずか1500点差。手に汗握る接戦の中、永井に届けられ