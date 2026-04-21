安定的な皇位継承のため自民党の麻生副総裁は「皇室典範の改正は必ず今国会で成し遂げなければならない」と訴えました。【映像】麻生副総裁「必ず今国会で成し遂げなければならん」自民・麻生副総裁「皇族数の確保は、これ以上先送りにすることが許されない喫緊の課題でもあろうと存じます。皇室典範の改正は必ず今国会で成し遂げなければならんとも思っております」麻生氏は皇族数の確保策について「まずは皇統に属する男系男