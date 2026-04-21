米男子ゴルフのPGAツアーは20日（日本時間21日）、27年はハワイでの大会を57年ぶりに開催しないと発表した。AP通信が報じた。松山英樹（LEXUS）が25年開幕戦で優勝した「ザ・セントリー」（マウイ島、カパルアリゾート・プランテーションC）は今年、水不足の問題などで中止。20日にコーススタッフが来年の開催はないとの通知を受けており、AP通信の取材に対しPGAツアーが事実を認めた。「ザ・セントリー」と2週連続で開催され