とちぎテレビ 目に障がいがある人たちに、車の運転の楽しさを知ってもらう体験ツアーが２０日、宇都宮市の自動車学校で行われました。 こちらのカーブを曲がる自動車教習所のクルマを運転しているのは、目がまったく見えない視覚障がい者です。 １９日から２日間の日程で、宇都宮市の県中部自動車学校で行われた「視覚障がい者向け運転体験ツアー」には、県外の全盲から弱視の人まで１２人が参加しま