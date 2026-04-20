とちぎテレビ ３月に宇都宮市で行われた水泳競技の飛び込みの全国大会で宇都宮市の小学生男女２人が初優勝を果たしました。 地元でそろって日本一になり、２人は次なる目標、そして世界に向けて技を磨いています。 颯爽とプールへと飛び込んでいくのは佐藤仁美選手１１歳と佐藤旭選手１０歳です。 ２人は宇都宮市を拠点に活動する水泳飛び込みチーム「ＮＳＰ宇都宮」に所属し週に６回、日環アリー