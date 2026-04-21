ウクライナ軍がロシアの石油施設をドローンで攻撃し、大規模な火災が発生しました。【映像】激しく炎があがる石油施設（実際の様子）現場の石油施設とされる映像には、複数のタンクが炎に包まれる様子が映っています。ウクライナ軍参謀本部は、20日未明にロシア南部トゥアプセの石油施設を攻撃したと発表しました。地元当局によりますと攻撃にはドローンが使われ、1人が死亡したほか、ドローンの破片で幼稚園など複数の建