J:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」が、劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、歴代映画シリーズ27作品とTVシリーズ特別編集版4作品などの見放題配信を展開している。24年公開の『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』をはじめ、近年のヒット作から初期の人気作まで幅広くそろえた。【画像】公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の場面カット今回の配信は、2026年4月10日に全国公開さ