とちぎテレビ 日光市在住の漫画家がデザインした観光名所の御朱印ができあがり２０日、市内の神社で奉納献納祭が行われました。 こちらが完成した御朱印です。日光市の観光名所になっている渓谷龍王峡をバックに五匹の龍が空を泳ぐ姿が色鮮やかに描かれています。デザインしたのは、市内在住の漫画家、一葵さやかさんで、龍王峡にある五龍王神社に献納されました。 奉納式では一葵さんをはじめ関係者らが出席し、神事を