防衛装備品の輸出を救難、輸送などの非戦闘目的に限定するルール、「5類型」を撤廃することが21日正式決定し、殺傷能力のある武器の輸出が可能になりました。21日の閣議と国家安全保障会議で、防衛装備品の輸出ルール、「装備移転三原則」と「運用指針」が改定され、防衛装備品の輸出を救難、輸送などの非戦闘目的に限定するルール、「5類型」が撤廃されました。新たなルールでは、防衛装備品を破壊力や殺傷能力の有無に応じて、「