20日夜、大館市山瀬で原野火災があり、田んぼののり面が燃えました。けがをした人はいませんでした。大館警察署の調べによりますと20日午後7時半ごろ、大館市山瀬の田んぼ脇ののり面から出火しました。現場近くを通りかかった50代の男性が、田んぼののり面で火が燃え広がっているのを発見し消防に通報しました。火は約30分後に消し止められましたが、田んぼ脇ののり面約350平方メートルが燃えました。けがをした人はいません