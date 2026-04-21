交通教育は誰が主体？ 詐欺被害防止教育は？2026年4月1日から自転車の反則金制度が導入され、広島県呉市では4日、交通ルールの知識の薄い高校生が一般人に「反則金」をだまし取られるという事件が発生しました。自転車の反則金制度の導入は、「交通ルールを誰が教えるか」という難しい問題を社会に突きつけています。【知っておくと騙されない！】いきなり"青切符”じゃありません「イエローカード」とは（画像）道路交通法の