20日の午後、山形県上山市の国道で、近くに住む9歳の女の子が軽乗用車と衝突する事故があり、女の子は左足を骨折するなどの大けがをしました。 警察や消防によりますと、20日午後4時すぎ、上山市石曽根の国道458号で、道路を横断していた9歳の女の子が、北に向かって走ってきた軽乗用車と衝突しました。現場は、石曽根観音の階段前の南側だということです。 午後4時14分ごろに通行人から「軽自動車に子どもがひかれた」と119番通