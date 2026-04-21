お笑いコンビ、カラテカとして活動していた実業家の入江慎也さん（49）が21日、自身のXを更新。元ザブングルの松尾陽介（49）の結婚式に参加したと明かした。「元ザブングルまっつんの結婚式で沖縄に行かせて頂いた。めちゃくちゃ素敵な披露宴だった。元相方の加藤君駆けつけてくれていた」と明かし、結婚式の写真を公開。「僕が二人には沢山迷惑かけてしまったのに一度も僕を責めることなく、ずっと仲間でいてくれた。感謝しかな