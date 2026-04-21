ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が20日、インスタグラムを更新。大きなスイカのオブジェとのショットをアップした。竹中アナはスイカの前でにっこりと笑顔。Vネックのニットとショートパンツという、美スタイルの引き立つコーディネートを見せている。この投稿にフォロワーからは「スイカップサイズで良い勝負」「加工無いね」「グラビアを経験してポーズがかっこよくなった」「凄いコラボだぁー」とコメントが寄せられて