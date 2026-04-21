女優真木よう子（43）が20日、インスタグラムを更新。子どもとの写真を投稿した。真木は「母とはなんぞやという定義から始めなくては、、、」とコメント。真木の顔に子どもの足が乗った、親子写真をアップした。この投稿にフォロワーからは「綺麗なドロップキック」「かわいいですね赤ちゃんのむちむちの脚」「可愛い」「大物になるね〜」とコメントが寄せられている。真木は09年5月に前夫との間に長女が誕生している。25年7月に