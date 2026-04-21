4月21日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今朝はヒンヤリ気持ちの良い朝でした！ 風が北風なので少しひんやりして、カラッとしているので気持ちがいい朝ですね。明け方までは局地的に雨が降ったところもありましたが、この後は、もう雨の心配はありません。高気圧が九州に進んできて、乾燥した空気も入ってきています。そのため、今日はカラッとした晴れの天気が続きそ