「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが20日、自身のインスタグラムを更新。乾杯ショットを投稿した。ボディーラインの曲線美が際立つグレーのピチピチニットトップス姿でバッグを斜めがけし、ジョッキ片手に「北海道で食べたものたち」と紹介。堪能したジンギスカン、みそラーメン、刺し身、ケーキなどの北海道グルメをアップし「みんなは何が好きですかー？？」と呼びかけた。ファンやフォロワーからも「可