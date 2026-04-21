女優白河れいが20日までにインスタグラムを更新。24歳の誕生日を報告した。白河はバースデーケーキを手にほほえむ写真をアップし「24歳になりました！新しい現場でも祝っていただいたり、とてもうれしかったですS@ハート@この1年も感謝を忘れず1歩ずつ学んでいきたいと思います！」と記した。白河は、元横綱の貴乃花光司氏と元フジテレビアナウンサー河野景子さんを両親に持ち、女優として活動している。