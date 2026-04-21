静岡朝日テレビアナウンサーの佐々木沙羅が20日までに、インスタグラムを更新。御殿場を訪れたことを報告した。佐々木アナは「御殿場をぶらり」とつづり、黒いニットワンピース姿で御殿場を楽しむ様子をアップした。首回りが大きくV字に開いたワンピースで、美肌を惜しげもなく露出させている。続けて「素敵なカフェも、日本最大級のアウトレットもある御殿場澄み渡る青空のもと、くっきりと富士山が浮かんでいました」と御殿場