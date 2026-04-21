グラビアアイドルももせもも（32）が20日までにインスタグラムを更新。名古屋市を訪問したことを報告した。ももせは「ドラクエウォークのリアルイベント#DQウォーキングで名古屋に行って来ました!」と報告し、ゲームキャラのプリントされたTシャツ姿をアップした。120センチMカップという規格外のバストが、はち切れんばかりの迫力を見せている。続けて「ファンの方とも結構エンカウントもできて楽しかった〜!!」とイベントの感想