元文化放送アナウンサーで現在はフリーアナの小尾渚沙（36）が20日までにインスタグラムを更新。グアムでの家族旅行を報告した。小尾アナは「先日、家族でグアムに行ってきました息子にとっては初めての飛行機、初めての海外、初めての海、初めてのプール…と、刺激だらけの旅」とつづり、ミニワンピース姿で長男を抱っこする姿や、プールでの様子を投稿した。続けて「息子の色んな表情を見ることができて嬉しかったですたまた