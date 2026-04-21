定年退職後に「シルバー人材」で仕事をする方は少なくありません。働き方は人により異なりますが、今回のケースのように月収10万円を稼ぐ方もいるでしょう。 シルバー人材での収入は家計の助けになりますが、「収入があると年金の受給額が減ってしまうのでは」と思う方もいるかもしれません。収入の種類によって扱いが異なる点を正しく理解しておくことが大切です。 本記事では、シルバー人