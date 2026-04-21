北朝鮮当局が2月末の朝鮮労働党第9回党大会以降、民間市場「チャンマダン」に対する統制を強化しており、その影響で各地の物価が大きく乱高下している。地方当局が国営商業網の拡大を掲げて流通の締め付けを強めた結果、かえって市場の物資不足を招き、価格が急騰するなど混乱が広がっている。北朝鮮当局が、党大会後に市場を取り締まるのは今に始まったことではない。2021年3月1日、内閣商業局の取り締り班が同国最大の流通の中心