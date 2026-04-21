埼玉県八潮市の道路陥没事故を受け、全国で進められている下水道管の調査で、結果が出た区間の約16％にあたる748キロの下水道管で修繕などの対応が必要なことがわかりました。去年1月、八潮市の道路が陥没し、転落したトラックの運転手が死亡した事故は、下水道管が腐食し破損したことが原因とみられています。これを受け、国土交通省は全国で設置から30年以上たった大型の下水道管、5332キロの「特別重点調査」を自治体に要請し、