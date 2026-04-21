“盲目のピン芸人”濱田祐太郎が、20日放送の日本テレビ系バラエティー『大悟の芸人領収書』（後11：59）に出演。自身の経験に基づき、恋愛リアリティショーを提案した。【動画】濱田祐太郎、相手が見えないから…好きになる女性のポイントこの日は「芸人自ら考案テレビの常識超えた企画」と題した形で、ゲストたちがさまざまな番組を提案。濱田は、元カノとの別れから着想を得たという「恋は盲目」を提案した。企画内容は