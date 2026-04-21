２０日に左尺骨遠位端骨折と診断された日本ハム・水谷瞬外野手が、２１日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。負傷したシーンの写真とともに「鉄人にはなれなかったです鉄人になって帰ってきます」とメッセージを記した。水谷は１９日・西武戦（エスコンフィールド）の七回１死満塁で一塁へ痛烈なゴロを放ったが、西武の平沢が捕球して本塁へ送球したボールが直撃。ボールは腕に当たった後、右あご下の首に当た